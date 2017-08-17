В европейские страны начинается расширенная поставка продукции «Доминант»
Расширена география и увеличен объем поставок клееных конструкционных материалов «Доминант» компании ООО КМДК «Союз-Центр» в европейские страны.
Теперь, помимо Израиля, Болгарии, Венгрии и Греции продукция бренда будет поставляться в Италию и Францию. Переговоры с принимающими сторонами сегодня находятся в завершающей стадии.
На предприятии ООО КМДК «Союз-Центр» осуществляется полный цикл производства деревянной продукции «Доминант» (от заготовки сырья до выпуска готовых материалов). Компания использует передовые технологии, инновационные разработки, для чего производство оснащено автоматизированными линиями деревообработки и средствами строгого контроля качества на каждом этапе изготовления продукции.
Европейские заказчики успели оценить высокое качество, прочность, экологичность и соответствие европейским стандартам продукции «Доминант», подтвержденные не только российским ГОСТом, но и сертификатом чешского НИИ лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли и сертификатом FSC.