Глава «ЕР» рассказал Путину о результатах работы фракции в Госдуме
15 августа имела место рабочая встреча с участием российского лидера Владимира Путина и главы «единороссов» в ГД РФ Владимира Васильева. Широкое обсуждение в рамках мероприятия получил целый перечень вопросов, имеющих повышенное значение для населения нашей страны. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Владимир Васильев проинформировал главу государства о том, что весенняя сессия Госдумы прошла в плодотворном и позитивном ключе благодаря данным им в конце минувшего года рекомендациям. Они сводились к необходимости сохранения пропорций между фракциями.
В рамках сессии в нижней палате прошли парламентские слушания, одной из тем которых стала проблема обманутых участников долевого строительства. В мероприятии приняли участие более двух сотен таких дольщиков, представлявших двадцать субъектов РФ. По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с Владимиром Васильевым, которая будет заниматься мониторингом ситуации.
Во время встречи с президентом также шла речь о реновации московского жилья, федеральном бюджете и уголовном преследовании создателей и руководителей «групп смерти» в соцсетях.
Владимир Васильев проинформировал главу государства о том, что весенняя сессия Госдумы прошла в плодотворном и позитивном ключе благодаря данным им в конце минувшего года рекомендациям. Они сводились к необходимости сохранения пропорций между фракциями.
В рамках сессии в нижней палате прошли парламентские слушания, одной из тем которых стала проблема обманутых участников долевого строительства. В мероприятии приняли участие более двух сотен таких дольщиков, представлявших двадцать субъектов РФ. По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с Владимиром Васильевым, которая будет заниматься мониторингом ситуации.
Во время встречи с президентом также шла речь о реновации московского жилья, федеральном бюджете и уголовном преследовании создателей и руководителей «групп смерти» в соцсетях.