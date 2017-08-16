Глава «ЕР» рассказал Путину о результатах работы фракции в Госдуме

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Владимир Васильев проинформировал главу государства о том, что весенняя сессия Госдумы прошла в плодотворном и позитивном ключе благодаря данным им в конце минувшего года рекомендациям. Они сводились к необходимости сохранения пропорций между фракциями.В рамках сессии в нижней палате прошли парламентские слушания, одной из тем которых стала проблема обманутых участников долевого строительства. В мероприятии приняли участие более двух сотен таких дольщиков, представлявших двадцать субъектов РФ. По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с Владимиром Васильевым, которая будет заниматься мониторингом ситуации.Во время встречи с президентом также шла речь о реновации московского жилья, федеральном бюджете и уголовном преследовании создателей и руководителей «групп смерти» в соцсетях.