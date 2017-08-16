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Глава «ЕР» рассказал Путину о результатах работы фракции в Госдуме

Новости
15 августа имела место рабочая встреча с участием российского лидера Владимира Путина и главы «единороссов» в ГД РФ Владимира Васильева. Широкое обсуждение в рамках мероприятия получил целый перечень вопросов, имеющих повышенное значение для населения нашей страны. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Владимир Васильев проинформировал главу государства о том, что весенняя сессия Госдумы прошла в плодотворном и позитивном ключе благодаря данным им в конце минувшего года рекомендациям. Они сводились к необходимости сохранения пропорций между фракциями.

В рамках сессии в нижней палате прошли парламентские слушания, одной из тем которых стала проблема обманутых участников долевого строительства. В мероприятии приняли участие более двух сотен таких дольщиков, представлявших двадцать субъектов РФ. По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с Владимиром Васильевым, которая будет заниматься мониторингом ситуации.

Во время встречи с президентом также шла речь о реновации московского жилья, федеральном бюджете и уголовном преследовании создателей и руководителей «групп смерти» в соцсетях.