16 августа 2017 21:51 СРЕДА
Новости
17:53 | 16 августа
Глава «ЕР» рассказал Путину о результатах работы фракции в Госдуме
16:44 | 16 августа
Еще в двух населенных пунктах отменен карантин по АЧС
15:30 | 16 августа
Введено 11 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья
15:30 | 16 августа
Введено 11 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья
14:21 | 16 августа
У жилого дома на Танкистов обнаружили новорожденного младенца
13:12 | 16 августа
В Пушкинке открывается выставка «Твой край – частица мироздания»
12:07 | 16 августа
В День археолога состоялась экскурсия на увекские раскопки
10:58 | 16 августа
Академопера откроет театральный сезон "Аидой"
18:51 | 15 августа
Инспекторы ГИМС продолжают оказывать помощь отдыхающим на воде
18:39 | 15 августа
Абоненты части Ленинского района почти на сутки останутся без воды
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Еще в двух населенных пунктах отменен карантин по АЧС

Новости / АПК


В селах Боковка (Саратовский район) и Березовка (Марксовский район) в полном объеме проведены мероприятия по ликвидации очагов заболевания.

По информации управления ветеринарии правительства области, в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства в течение шести месяцев сохраняется запрет на вывоз за пределы указанных районов свиней и свиноводческой продукции, не прошедшей промышленную термическую обработку, обеспечивающую обеззараживание. Под запретом в Марксовском и Саратовском районах находится реализация свиней и их закупка у населения.

В селах Боковка и Березовка на год запрещено разведение свинопоголовья. В свободных животноводческих помещениях разрешается размещение и содержание птиц и животных других видов.