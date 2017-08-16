Еще в двух населенных пунктах отменен карантин по АЧС
В селах Боковка (Саратовский район) и Березовка (Марксовский район) в полном объеме проведены мероприятия по ликвидации очагов заболевания.
По информации управления ветеринарии правительства области, в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства в течение шести месяцев сохраняется запрет на вывоз за пределы указанных районов свиней и свиноводческой продукции, не прошедшей промышленную термическую обработку, обеспечивающую обеззараживание. Под запретом в Марксовском и Саратовском районах находится реализация свиней и их закупка у населения.
В селах Боковка и Березовка на год запрещено разведение свинопоголовья. В свободных животноводческих помещениях разрешается размещение и содержание птиц и животных других видов.