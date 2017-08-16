Введено 11 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья

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По информации министерства строительства и ЖКХ области, в июле в регионе введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов по федеральному закону №185. Восемь домов построены в Саратове в микрорайоне Солнечный-2, пл. им. Орджоникидзе, улицах Артельная и Новотокмаковская. Введенные в Энгельсе три дома расположены на проспекте Химиков.Сообщается, что в квартирах выполнен ремонт, наклеены обои, уложен линолеум, установлены межкомнатные двери и сантехника. Жилые помещения оснащены плитами и приборами учета.Специалисты администраций выполняют действия по постановке новых квартир на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности.В министерстве отмечают, что за время реализации программы переселения из аварийного жилья с 2013 по 2017 годы в Саратовской области условия проживания улучшили около 10,5 тыс. человек.