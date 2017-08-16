У жилого дома на Танкистов обнаружили новорожденного младенца
Разыскивается мать ребенка.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 15 августа около 3 часов ночи у 6-го подъезда д.57 ул.Танкистов 37-летний гражданин обнаружил новорожденного ребенка мужского пола, завернутого в простыню. Примерный возраст подкидыша на тот момент был 3-4 часа.
На место происшествия тут же была направлена следственно-оперативная группа в составе сотрудников городского и областного управления МВД. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление матери ребенка. Новорожденный госпитализирован в медучреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело.