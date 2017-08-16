В Пушкинке открывается выставка «Твой край – частица мироздания»
Посетители библиотеки познакомятся с работами фотохудожника Виталия Кошкина.
Выставка приурочена к Году экологии в России. Автор работ – саратовский краевед, фотограф Виталий Кошкин - широко известен своей активной позицией и природоохранной деятельностью. Он является председателем правления экологического клуба «Хвалынские холмы», директором издательского дома «ВИКО», автором книг и фотоальбомов, посвященных природе Саратовской области.
В своих работах Виталий Кошечкин старается показать удивительную природу Саратовской области, открыть своим землякам и всему миру: прекрасное рядом!
Благодаря работам фотографа также можно совершить виртуальное путешествие в мир национального парка «Хвалынский», где произрастает огромное количество редких растений и обитает много животных, занесенных в Красную Книгу.
Выставка расположена на галерее 2-го этажа, вход свободный, время работы – в часы работы библиотеки.