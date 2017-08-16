В День археолога состоялась экскурсия на увекские раскопки

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Желающих прикоснуться к истории родного края оказалось значительно больше, чем ожидали специалисты. Администрация Саратова оперативно выделила дополнительные автобусы для пришедших к музею краеведения людей. В итоге все, кто хотел попасть именно в этот день на место раскопок, смогли оказаться там, послушать рассказы о жизни в далеком средневековье и принять участие в интерактивных археологических играх. Вниманию посетителей раскопа были предложены уникальные артефакты ушедших эпох, поднятые из земли именно в этом году. Специалисты подробно рассказали, как проводятся археологические раскопки, показали участникам несколько захоронений, предположительно 14 века.Руководит работами археологов старший научный сотрудник Саратовского областного музея краеведения Дмитрий Кубанкин, который пояснил присутствующим, что это знакомство с историей в полевых условиях не последнее в этом году. «Можно считать эти экскурсии пробными. Совсем скоро здесь будет проводиться ставший уже традиционным фестиваль «Один день из жизни средневекового города». Многие саратовцы, жители поселка Увек проявляют неподдельный интерес к раскопкам. Для нас и наших волонтеров – это дополнительная тренировка. В прошлом году в день проведения фестиваля к нам приезжало свыше 1 тыс. 500 человек. Думаю, что и в этом году будет не меньше. Тем более, что сейчас площадка раскопа всего в 200 метрах от места проведения фестиваля».По сообщению пресс-служб городской администрации.