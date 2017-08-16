Академопера откроет театральный сезон "Аидой"

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Открыл собрание заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов, который представил коллективу Алексея Комарова – нового директора театра.Творческими планами нового театрального сезона 2017–2018 гг. поделился художественный руководитель и главный дирижер театра Юрий Кочнев.Откроется сезон 3 октября премьерным показом оперы Дж. Верди «Аида» (режиссер Г. Исаакян). Осенью театр проведет Пятый Международный фестиваль «Звезды мирового балета в Саратове» с приглашением лучших представителей балетного искусства. В ноябре детей ждет премьера оперы «Теремок» И. Польских, а к новогодним праздникам появится новая Интермедия со сказочными героями возле елки и Новогодний концерт.Балетная труппа в текущем театральном сезоне будет занята новой постановкой. Будет осуществлена Мировая премьера балета «Вешние воды» композитора Владимира Кобекина (это его первый балетный опус!). Автором хореографии станет талантливый балетмейстер Кирилл Симонов. Этой постановкой театр отметит 200-летие великого русского классика И. С. Тургенева, повесть которого легла в основу балета. Для детской аудитории будет восстановлен балет «Чиполлино» К. Хачатуряна, где будут обновлены костюмы и декорации.Список классических оперетт, идущих в театре, пополнится еще одной постановкой. В феврале состоится премьера искрометной оперетты И. Штрауса «Летучая мышь» (режиссер Андрей Сергеев).Завершит театральный сезон уже ставший традиционным XXXI Собиновский музыкальный фестиваль, посвященный русской литературе в русской музыке.