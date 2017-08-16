Инспекторы ГИМС продолжают оказывать помощь отдыхающим на воде

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в Энгельсском районе очевидцы сообщили старшему госинспектору районного участка ГИМС Владимиру Ульяновскому о том, что на р. Волга в районе села Генеральское в лодке мужчине стало плохо и он просит о помощи. Незамедлительно на патрульном катере госинспектор выдвинулся на поиски обратившегося. Пострадавший был найден и доставлен на берег. С его слов, он почувствовал себя плохо, выключил двигатель и стал звать на помощь. От медицинской помощи мужчина отказался.Еще один случай произошел в Марксовском районе. Старшему госинспектору Марксовского участка ГИМС Сергею Доронину поступил звонок от женщины с о.Березняковский. Она пояснила, что отдыхала на острове с внуком, ребенку стало плохо (поднялась высокая температура). На остров они попали самостоятельно, судно за ними вернется только через 4 часа. Незамедлительно на патрульном катере госинспектор выдвинулся к острову. Ребенок 2010 года рождения с бабушкой были доставлены на берег, где их ожидали родители мальчика на автомобиле.