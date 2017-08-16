16 августа 2017 21:51 СРЕДА
Новости
17:53 | 16 августа
Глава «ЕР» рассказал Путину о результатах работы фракции в Госдуме
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Еще в двух населенных пунктах отменен карантин по АЧС
15:30 | 16 августа
Введено 11 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья
15:30 | 16 августа
Введено 11 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья
14:21 | 16 августа
У жилого дома на Танкистов обнаружили новорожденного младенца
13:12 | 16 августа
В Пушкинке открывается выставка «Твой край – частица мироздания»
12:07 | 16 августа
В День археолога состоялась экскурсия на увекские раскопки
10:58 | 16 августа
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18:51 | 15 августа
Инспекторы ГИМС продолжают оказывать помощь отдыхающим на воде
18:39 | 15 августа
Абоненты части Ленинского района почти на сутки останутся без воды
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Инспекторы ГИМС продолжают оказывать помощь отдыхающим на воде

Новости


За последние дни произошло два случая спасения.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в Энгельсском районе очевидцы сообщили старшему госинспектору районного участка ГИМС Владимиру Ульяновскому о том, что на р. Волга в районе села Генеральское в лодке мужчине стало плохо и он просит о помощи. Незамедлительно на патрульном катере госинспектор выдвинулся на поиски обратившегося. Пострадавший был найден и доставлен на берег. С его слов, он почувствовал себя плохо, выключил двигатель и стал звать на помощь. От медицинской помощи мужчина отказался.

Еще один случай произошел в Марксовском районе. Старшему госинспектору Марксовского участка ГИМС Сергею Доронину поступил звонок от женщины с о.Березняковский. Она пояснила, что отдыхала на острове с внуком, ребенку стало плохо (поднялась высокая температура). На остров они попали самостоятельно, судно за ними вернется только через 4 часа. Незамедлительно на патрульном катере госинспектор выдвинулся к острову. Ребенок 2010 года рождения с бабушкой были доставлены на берег, где их ожидали родители мальчика на автомобиле.