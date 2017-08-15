В Ленинском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы
Проводится доследственная проверка.
По информации следственного управления регион, тело мужчины 1982 года рождения было обнаружено сегодня днем вблизи одного из жилых домов на улице Тархова. По данному факту незамедлительно организовано проведение
доследственной проверки.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники проводят осмотр территории, опрашивают возможных свидетелей.