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В Саратовской области пройдет этап чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли

Новости / Спорт


Соревнования охватят территории восьми районов.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, очередной этап чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли пройдет с 25 по 27 августа. На этот раз местом проведения заездов станет Саратовская область. Участников ждут 566 километров спецучастков: лесистые и степные дороги, трехмерная трасса и настоящая битва за лидерство.

В первый соревновательный день гонщикам предстоит преодолеть два спецучастка: протяженностью порядка 2,1 км и длиной около 241 км. Лиазон в первый день суммарно составит примерно 86 км. Третий спецучасток, который экипажи должны будут пройти во второй день, будет более длинным – около 325 км. Лиазон в тот день – порядка 110 км. Начнется гонка суперскоростным спецучастком, старт которого пройдет на месте приземления Юрия Гагарина.

Соревнования пройдут в Саратовском, Красноармейском, Лысогорском, Калининском, Самойловском, Энгельсском, Краснокутском и Ровенском районах.