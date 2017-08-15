В селе Лох отменен карантин по АЧС
Там в полном объеме проведены мероприятия по ликвидации очага заболевания.
По информации управления ветеринарии правительства области, карантин отменен с 14 августа текущего года.
В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства в течение шести месяцев сохраняется запрет на вывоз за пределы района свиней и свиноводческой продукции, не прошедшей промышленную термическую обработку, обеспечивающую обеззараживание. Под запретом в Новобурасском районе находится реализация свиней и их закупка у населения.
В селе Лох на год запрещено разведение свинопоголовья. В свободных животноводческих помещениях разрешается размещение и содержание птиц и животных других видов.