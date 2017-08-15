Сотрудник пункта приема металла погиб от рук грабителей

просмотров: 56

Перед судом предстали ранее судимый 42-летний Дмитрий Пименов и 28-летний Александр Михеев. По информации СУ СКР по Саратовской области, в агусте прошлого года они решили похитить имущество из пункта приема металла, расположенного в поселке Юриш. С этой целью в ночное время они пришли в назначенное место, где Пименов, угрожая применением насилия 29-летнему сотруднику пункта приема металла, потребовал отдать ему денежныесредства и иное ценное имущество. В этот момент Михеев подошел сзади и нанес мужчине несколько ударов деревянной палкой по голове.От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленники похитили сумку потерпевшего с денежными средствами в сумме почти 230 тысяч рублей, а также дозиметр-радиометр и устройство самозащиты аэрозольное общей стоимостью свыше 16 тысяч рублей, поле чего с места происшествия скрылись.На следующий день тело потерпевшего обнаружил его коллега, о чем сообщил в правоохранительные органы.- На протяжении трех месяцев сотрудниками территориального следственного отдела, а также полиции велась планомерная работа по установлению личностей злоумышленников, а также места их нахождения, - сообщает пресс-служба следственного управления. - В результате грамотно спланированных и организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к указанным противоправным деяниям Пименова, который сообщил и о причастности Михеева.Сообщается, что в ходе следствия оба мужчины дали признательные показания. Приговором суда Пименову назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Михееву – в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.