Медицинские учреждения РФ начинают работать с электронными больничными
Во всех российских регионах c 1 июля 2017 года медицинские учреждения обязаны по желанию пациента оформлять электронный больничный лист в соответствии с № 86-ФЗ от 01.05.2017. Ранее был запущен пилотный проект, который должен был протестировать, как будет работать новая система выдачи больничных во взаимодействии с Фондом социального страхования. Новая технология будет внедряться в ЛПУ РФ постепенно до конца 2017 года.
Уже сейчас ясно, что при оформлении электронных больничных в подавляющем большинстве медицинских учреждений возникнут проблемы. Это связано как с техническими трудностями, так и с человеческим фактором. Многие районные больницы и поликлиники плохо компьютеризированы, а старшее поколение врачей слабо владеет компьютерными навыками.
Чтобы наладить работу с электронными больничными листами, необходимо выполнить ряд манипуляций. Скачать с сайта cabinets.fss.ru и установить программное обеспечение АРМ ЛПУ, потом занести сведения о пациенте в программу, подписать эти сведения личной электронной подписью и электронной подписью медицинского учреждения. Для медработников электронные подписи можно заказать в удостоверяющем центре ИжТендер с бесплатной доставкой, настройкой и установкой.