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«Звезда МейТан» зажглась на Аллее друзей Барнаульского зоопарка
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«Звезда МейТан» зажглась на Аллее друзей Барнаульского зоопарка

Новости


В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» на «Аллее звезд друзей зоопарка» появилась «Звезда МейТан». В день рождения зоопарка, 6 августа, состоялась торжественная закладка звезды. Так руководство учреждения отметило компанию МейТан за участие в благотворительной программе опекунства «С любовью и заботой к братьям нашим меньшим», позволяющей содействовать жизни животных зоопарка, помогать ухаживать за ними.

Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка, вручил сертификат и именную «Звезду МейТан» на праздничной сцене Любови Леванюк, президенту МейТан. После этого она вместе с сыном Матвеем и целой командой головного офиса компании заложила звезду на аллее.

Любовь Леванюк заявила, что очень рада появлению новых друзей у МейТан и подчеркнула: зоопарк и все его сотрудники дарят детям много хороших эмоций, как и ее компания. Как известно, уже 8 лет МейТан реализует собственный благотворительный проект «Жизнь Одна!», благодаря которому помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.