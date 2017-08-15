Состоялось открытие "Питерской мельницы"
13 августа в селе Моршанка Питерского района открылся этнокультурный комплекс “Питерская мельница”.
На открытии “Питерской мельницы” побывало 5 тысяч человек, в том числе из других регионов. Восстановлением мельницы занимался фонд, созданный по инициативе жителей. Здание было отстроено заново, а механизм и жернова удалось сохранить и установить на прежнее место.
История ветряной мельницы насчитывает 177 лет. Первопоселенец Иван Дудин построил ее без единого гвоздя. Мельница является символом Питерского района и изображена на его гербе.