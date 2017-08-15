15 августа 2017 19:11 ВТОРНИК
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17:20 | 15 августа
В областном центре появился новый участок ливневой канализации
16:08 | 15 августа
После ремонта тепломагистралей в дома саратовцев возвращается горячая вода
15:16 | 15 августа
В Ленинском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы
14:25 | 15 августа
В Саратовской области пройдет этап чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли
13:39 | 15 августа
В селе Лох отменен карантин по АЧС
12:30 | 15 августа
Сотрудник пункта приема металла погиб от рук грабителей
11:28 | 15 августа
Медицинские учреждения РФ начинают работать с электронными больничными
10:19 | 15 августа
«Звезда МейТан» зажглась на Аллее друзей Барнаульского зоопарка
17:18 | 14 августа
Состоялось открытие "Питерской мельницы"
16:22 | 14 августа
Напротив сельхозрынка появилась альпийская горка
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Состоялось открытие "Питерской мельницы"

Новости


13 августа в селе Моршанка Питерского района открылся этнокультурный комплекс “Питерская мельница”.

На открытии “Питерской мельницы” побывало 5 тысяч человек, в том числе из других регионов. Восстановлением мельницы занимался фонд, созданный по инициативе жителей. Здание было отстроено заново, а механизм и жернова удалось сохранить и установить на прежнее место.

История ветряной мельницы насчитывает 177 лет. Первопоселенец Иван Дудин построил ее без единого гвоздя. Мельница является символом Питерского района и изображена на его гербе.