Напротив сельхозрынка появилась альпийская горка
Благоустройство поселка Юбилейный продолжается.
По информации Волжской администрации, на территории зеленой зоны напротив сельскохозяйственного рынка соорудили импровизированную возвышенность из хаотично расставленных камней, имитирующую горный пейзаж. На альпийской горке среди декоративных туй, можжевельника и елей расположились фигуры оленей.Прилегающую территорию украсили многочисленные цветы – яркие бархотцы, разноцветные петунии, высаженные кольцами в виде нескольких кругов и вдоль проезжей части.
Над композицией трудились специалисты МБУ «Служба благоустройства города».В вечернее время организована подсветка данной зеленой зоны.
В районной администрации уверены, что альпинарий будет привлекателен с ранней весны и до осени.
По информации Волжской администрации, на территории зеленой зоны напротив сельскохозяйственного рынка соорудили импровизированную возвышенность из хаотично расставленных камней, имитирующую горный пейзаж. На альпийской горке среди декоративных туй, можжевельника и елей расположились фигуры оленей.Прилегающую территорию украсили многочисленные цветы – яркие бархотцы, разноцветные петунии, высаженные кольцами в виде нескольких кругов и вдоль проезжей части.
Над композицией трудились специалисты МБУ «Служба благоустройства города».В вечернее время организована подсветка данной зеленой зоны.
В районной администрации уверены, что альпинарий будет привлекателен с ранней весны и до осени.