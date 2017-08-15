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Саратовец сядет в тюрьму за убийство дяди

Новости


В Саратове вынесен приговор 29-летнему Ивану Твердохлебову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 1 июня 2017 года Твердохлебов распивал спиртные напитки в квартире дома, б на улице Соколовой города Саратова, в компании родственников, где также находился его 46-летний дядя. В тот момент, когда последний находился в жилом помещении вдвоем с племянником, между ними на бытовой почве произошел конфликт, а именно мужчины «не поделили» спальное место. В ходе ссоры Твердохлебов руками задушил дядю.

В рамках следствия он полностью признал вину.

Приговором суда Твердохлебову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.