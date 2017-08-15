Олег Табаков, Евгений Миронов, Владимир Конкин, Филипп Янковский и другие приняли участие в Днях Саратовской области в столице

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Глава региона Валерий Радаев перед началом концерта обратился со словами приветствия к участникам праздничного торжества, которое прошло в рамках Дней Саратовской области в Москве.«Нас соединяют тысячи живых нитей – исторических, экономических и культурных. Дружеские контакты и человеческие судьбы. Говорят, семья, как дерево, – держится корнями. Наши земляки всегда помнят о своих корнях. Мы хотим, чтобы об этом не забывала и молодежь. Ведь за ней – будущее! Спасибо Москве за гостеприимство, москвичам – за поддержку, а землякам - за верность малой Родине!», - сказал Валерий Радаев.Врио Губернатора напомнил присутствующим, что Саратов и Москву связывают великие имена: Гагарина, Яблочкова, Вавилова, Федина, Руслановой и многих других.Знаменитые уроженцы Саратовской области Олег Табаков, Евгений Миронов, Владимир Конкин, Филипп Янковский и другие приняли участие в гала-концерте.В концертной программе принял участие Олег Газманов. Саратовскую область представляли Ксения Нестеренко, Софья Тюрина и Катя Филимонова, ребята из марксовского молодежного цирка "Арт-Алле" и многие другие.