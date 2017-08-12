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Гандболисты "СГАУ-Саратов" стали победителями предсезонного турнира в Астрахани

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Гандболисты "СГАУ-Саратов" стали победителями предсезонного турнира в Астрахани

Наша команда всего на одно очко опередила астраханское "Динамо".

По информации пресс-службы саратовского гандбольного клуба, последний день игр преподнес неожиданные результаты и внес коррективы в турнирную таблицу. Лидировавшие до этого хозяева площадки неожиданно уступили гандболистам из Перми, причем после первого тайма астраханцы выигрывали пять мячей (16:11). Второй тайм стал для них провальным. Уступив в нем восемь мячей, они упустили победу в матче (25:28), а также в турнире.

Саратовцы же предсказуемо обыграли "Авиатор" со счетом 31:24 (16:10). В итоге они стали победителями турнира, набрав 8 очков. В активе хозяев - 7 очков.