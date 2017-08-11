11 августа 2017 00:01 ПЯТНИЦА
Новости
20:46 | 11 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" стали победителями предсезонного турнира в Астрахани
19:00 | 11 августа
В День физкультурника саратовцы будут собирать кубик Рубика и играть в волейбол
18:10 | 11 августа
В Городском парке вспомнят творчество Виктора Цоя
17:03 | 11 августа
В Марксе задержаны серийные вымогатели
15:59 | 11 августа
Музей Федина поучаствовал в Фестивале хорошего настроения
15:03 | 11 августа
Следователи устанавливают причины гибели в воде жителя Аркадакского района
14:17 | 11 августа
Элеваторы региона продолжают приемку зерна нового урожая
13:29 | 11 августа
«Русский Уголь» в 2017 году увеличил добычу и отгрузку угля
13:07 | 11 августа
На Старом Арбате установлена фотовыставка «Взгляд на Саратов из Москвы»
12:12 | 11 августа
В музее К.А. Федина состоялось открытие выставки живописи Николая Аржанова
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В Городском парке вспомнят творчество Виктора Цоя

Новости / Культура
В Городском парке вспомнят творчество Виктора Цоя

Концерт состоится 13 августа.

- «Цой жив» - эта надпись не стирается со стен. Цой и его группа «КИНО» отразили целиком и полностью ту эпоху, в которой жили и творили. Но что поразительно — их темы сегодня еще более актуальны. Их помнят, их слушают, их поют... Цой — это без сомнения герой не только своего времени, а герой вообще без привязки к понятию время, - объясняют идею мероприятия организаторы.

Концерт будет посвящен памяти Виктора Цоя. Любимые песни уже нескольких поколений прозвучат в живом исполнении. Приглашаются все желающие.