В Городском парке вспомнят творчество Виктора Цоя

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- «Цой жив» - эта надпись не стирается со стен. Цой и его группа «КИНО» отразили целиком и полностью ту эпоху, в которой жили и творили. Но что поразительно — их темы сегодня еще более актуальны. Их помнят, их слушают, их поют... Цой — это без сомнения герой не только своего времени, а герой вообще без привязки к понятию время, - объясняют идею мероприятия организаторы.Концерт будет посвящен памяти Виктора Цоя. Любимые песни уже нескольких поколений прозвучат в живом исполнении. Приглашаются все желающие.