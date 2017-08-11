В Марксе задержаны серийные вымогатели

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В Марксе оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Саратовской области при поддержке бойцов Росгвардии задержаны трое участников преступной группы, подозреваемых в серии вымогательств. По информации пресс-службы Главка, на протяжении нескольких лет подозреваемые с применением насилия вымогали денежные средства и иные материальные ценности у местных жителей.В частности, в октябре 2015 года, двое подозреваемых, находясь в салоне автомобиля, нанесли побои одному из потерпевших, после чего потребовали от него 15 тысяч рублей. В мае 2016 года трое участников преступной группы под угрозой применения насилия вымогали у мужчины 600 тысяч рублей. В мае текущего года подозреваемые вымогали денежные средства в сумме около 125 тысяч рублей у третьего потерпевшего.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды деятельности преступной группы.