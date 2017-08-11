«Русский Уголь» в 2017 году увеличил добычу и отгрузку угля
В первом полугодии текущего года основному поставщику бурого и энергетического угля холдингу «Русский Уголь» удалось повысить показатели по добыче и отгрузке угля более, чем на 6,5 млн тонн по сравнению с предыдущим полугодием. Если судить по 2016 году, темпы роста составили порядка 23%.
Сейчас холдингом ежегодно добывается до 14 млн тонн бурого и энергетического угля. Это полностью покрывает нужды энерго- и коммунальных предприятий. Такие успехи компании специалисты относят к модернизации технических горнотранспортных средств и повышенным мерам безопасности горных работ.
Группы компаний «Русский Уголь» активно развивают экспортное направление деятельности. Сейчас главным покупателем является Китай. В долгосрочных планах руководства наладить поставки по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.