11 августа 2017 00:01 ПЯТНИЦА
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«Русский Уголь» в 2017 году увеличил добычу и отгрузку угля

Новости


В первом полугодии текущего года основному поставщику бурого и энергетического угля холдингу «Русский Уголь» удалось повысить показатели по добыче и отгрузке угля более, чем на 6,5 млн тонн по сравнению с предыдущим полугодием. Если судить по 2016 году, темпы роста составили порядка 23%.

Сейчас холдингом ежегодно добывается до 14 млн тонн бурого и энергетического угля. Это полностью покрывает нужды энерго- и коммунальных предприятий. Такие успехи компании специалисты относят к модернизации технических горнотранспортных средств и повышенным мерам безопасности горных работ.

Группы компаний «Русский Уголь» активно развивают экспортное направление деятельности. Сейчас главным покупателем является Китай. В долгосрочных планах руководства наладить поставки по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.