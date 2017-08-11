11 августа 2017 00:01 ПЯТНИЦА
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20:46 | 11 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" стали победителями предсезонного турнира в Астрахани
19:00 | 11 августа
В День физкультурника саратовцы будут собирать кубик Рубика и играть в волейбол
18:10 | 11 августа
В Городском парке вспомнят творчество Виктора Цоя
17:03 | 11 августа
В Марксе задержаны серийные вымогатели
15:59 | 11 августа
Музей Федина поучаствовал в Фестивале хорошего настроения
15:03 | 11 августа
Следователи устанавливают причины гибели в воде жителя Аркадакского района
14:17 | 11 августа
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13:29 | 11 августа
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13:07 | 11 августа
На Старом Арбате установлена фотовыставка «Взгляд на Саратов из Москвы»
12:12 | 11 августа
В музее К.А. Федина состоялось открытие выставки живописи Николая Аржанова
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Музей Федина поучаствовал в Фестивале хорошего настроения

Новости / Культура


В минувшие выходные в Липках, прошел Фестиваль хорошего настроения. Тысячи горожан приняли участие в работе тематических площадок, получив творческий заряд.

Более 100 горожан познакомились с уникальной выставкой «Рукописи не горят», на которой были представлены автографы знаменитых писателей. На мини-экскурсиях оживали страницы писем русских классиков Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, А.А. Блока, А.А. Ахматовой. Читая письма великих классиков, мы можем не только увидеть неповторимый почерк каждого из них, но и узнать увлекательные истории их взаимоотношений с современниками.

Музей К.А.Федина провел викторину на выставке «Рукописи не горят» для всех желающих, победители которой получили памятные подарки.
Многие участники акции также получили флаеры на льготное посещение музея и воспользовались ими в этот же день.

Музей представил на выставке лишь малую часть ценностей, хранящихся в фондах. Но те, кто побывали в Липках и послушали рассказ об автографах и письмах знаменитых авторов, оценили объективность знаменитого булгаковского суждения, что «рукописи не горят», - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.