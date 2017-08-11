Музей Федина поучаствовал в Фестивале хорошего настроения

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Более 100 горожан познакомились с уникальной выставкой «Рукописи не горят», на которой были представлены автографы знаменитых писателей. На мини-экскурсиях оживали страницы писем русских классиков Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, А.А. Блока, А.А. Ахматовой. Читая письма великих классиков, мы можем не только увидеть неповторимый почерк каждого из них, но и узнать увлекательные истории их взаимоотношений с современниками.Музей К.А.Федина провел викторину на выставке «Рукописи не горят» для всех желающих, победители которой получили памятные подарки.Многие участники акции также получили флаеры на льготное посещение музея и воспользовались ими в этот же день.Музей представил на выставке лишь малую часть ценностей, хранящихся в фондах. Но те, кто побывали в Липках и послушали рассказ об автографах и письмах знаменитых авторов, оценили объективность знаменитого булгаковского суждения, что «рукописи не горят», - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.