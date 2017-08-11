Следователи устанавливают причины гибели в воде жителя Аркадакского района
Ртищевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели на водоеме 74-летнего жителя Аркадакского района.
По предварительным данным, 8 августа 2017 года мужчина ушел на рыбалку из дома по месту проживания, расположенного в одном из населенных пунктов Аркадакского района, и больше не возвращался. Родственники предприняли попытку разыскать его, и на следующий день обнаружили тело погибшего в реке Большой Аркадак, протекающей вблизи их домовладения, о чем сообщили в правоохранительные органы.
Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования его смерть наступила в результате утопления в воде.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.