Элеваторы региона продолжают приемку зерна нового урожая
Элеваторы и хлебоприемные предприятия Саратовской области ведут приемку зерна нового урожая. Работа предприятий - хранителей организована в две смены, - сообщает пресс-служба профильного министерства.
На предприятия хлебопродуктов области поступило 449 тыс. тонн зерна нового урожая. Одновременно с приемкой зерна для освобождения зерновых емкостей предприятиями ведется отгрузка нового урожая.
С начала уборочной компании с территории области вывезено 41,3 тыс. тонн зерна, из них 33,4 тыс. тонн в регионы РФ, 7,9 тыс. тонн - на экспорт.
Основные направления отгрузки урожая с территории области внутри страны - это Московская, Ленинградская, Калининградская, Вологодская, Пермская области, Удмуртия, Мордовия, Башкирия. На экспорт ведется отгрузка пшеницы в Азербайджан.
Свободные емкости для размещения зерна составляют порядка 1 млн. тонн. Также зерно поступает в собственные зернохранилища сельскохозяйственных товаропроизводителей.
На зерновом рынке области продолжается процесс формирования цен на зерно нового урожая.