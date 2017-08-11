11 августа 2017 00:01 ПЯТНИЦА
Новости
20:46 | 11 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" стали победителями предсезонного турнира в Астрахани
19:00 | 11 августа
В День физкультурника саратовцы будут собирать кубик Рубика и играть в волейбол
18:10 | 11 августа
В Городском парке вспомнят творчество Виктора Цоя
17:03 | 11 августа
В Марксе задержаны серийные вымогатели
15:59 | 11 августа
Музей Федина поучаствовал в Фестивале хорошего настроения
15:03 | 11 августа
Следователи устанавливают причины гибели в воде жителя Аркадакского района
14:17 | 11 августа
Элеваторы региона продолжают приемку зерна нового урожая
13:29 | 11 августа
«Русский Уголь» в 2017 году увеличил добычу и отгрузку угля
13:07 | 11 августа
На Старом Арбате установлена фотовыставка «Взгляд на Саратов из Москвы»
12:12 | 11 августа
В музее К.А. Федина состоялось открытие выставки живописи Николая Аржанова
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

На Старом Арбате установлена фотовыставка «Взгляд на Саратов из Москвы»

Новости
На Старом Арбате установлена фотовыставка «Взгляд на Саратов из Москвы»

К открытию Дней Саратовской области в Москве в историческом центре столицы на Старом Арбате установлена фотовыставка «Взгляд на Саратов из Москвы».

Представлены самые колоритные и интересные снимки о Саратовском регионе - современном, разном, динамично развивающемся; о наших людях и родной природе, о культуре и традициях. 32 фотографии знакомят с наиболее яркими и запоминающимися местами, природными заповедниками и объектами культурного наследия, которые каждому стоит увидеть своими глазами.

Среди сюжетов: саратовская гармошка, меловые горы Хвалынска, памятники Олегу Табакову и Олегу Янковскому, дивизия дальней авиации, Радищевская картинная галерея, Собиновский музыкальный фестиваль… Вся палитра культурного и туристического потенциала представлена в работах саратовских фотографов. Авторы постарались привлечь внимание жителей и гостей столицы к Саратовскому Поволжью - красивейшему уголку России. Фотографии изготовлены в размере 120х160 см и сопровождены пояснительным текстом.