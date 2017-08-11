На Старом Арбате установлена фотовыставка «Взгляд на Саратов из Москвы»
К открытию Дней Саратовской области в Москве в историческом центре столицы на Старом Арбате установлена фотовыставка «Взгляд на Саратов из Москвы».
Представлены самые колоритные и интересные снимки о Саратовском регионе - современном, разном, динамично развивающемся; о наших людях и родной природе, о культуре и традициях. 32 фотографии знакомят с наиболее яркими и запоминающимися местами, природными заповедниками и объектами культурного наследия, которые каждому стоит увидеть своими глазами.
Среди сюжетов: саратовская гармошка, меловые горы Хвалынска, памятники Олегу Табакову и Олегу Янковскому, дивизия дальней авиации, Радищевская картинная галерея, Собиновский музыкальный фестиваль… Вся палитра культурного и туристического потенциала представлена в работах саратовских фотографов. Авторы постарались привлечь внимание жителей и гостей столицы к Саратовскому Поволжью - красивейшему уголку России. Фотографии изготовлены в размере 120х160 см и сопровождены пояснительным текстом.