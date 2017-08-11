В музее К.А. Федина состоялось открытие выставки живописи Николая Аржанова

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«В этих стенах я показываю свои работы уже в третий раз. Первая выставка носила нигилистское название «Нет города», вторая подчеркнуто обособленное – «Свой остров». Тогда главным для меня было погружение в природу, в уединенное пространство, удаленное от социума. Эти мотивы остались и в нынешней выставке, но сейчас на выставке как раз «есть город», есть городские пейзажи, городская толпа, персонажи. Связано это со стремлением сделать любую, в том числе и городскую среду своей, «одомашнить» ее, увидеть как часть личного пространства. В том числе и пространства памяти: зафиксировать уходящую натуру – дребезжащие трамваи, фрагменты старого города и др. И не только уходящую.Большая часть работ написана недавно, последняя – в июле этого года. К прежним стилистическим пристрастиям – импрессионизму и фовизму – добавились элементы наивного искусства. И, конечно же, для меня всегда были важны работы Николая Михайловича Гущина и художников «круга Гущина»: моего отца Михаила Аржанова, Владимира Солянова, Виктора Чудина, Людмилы Перерезовой, Юрия Машкова, и особая благодарность, в том числе и в подготовке к выставке – Вячеславу Лопатину», - Николай Аржанов