21 ремонтная бригада готовит Саратов к отопсезону
Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» продолжают готовить теплосетевой комплекс к предстоящему зимнему периоду.
Для выполнения ремонтных работ в г. Саратов энергетики увеличили количество ремонтных бригад. Привлечены специалисты из соседних регионов Группы "Т Плюс" - Самары, Марий Эл и Чувашии и Оренбурга. Ежедневно 21 бригада ремонтного персонала участвует в подготовке города к зиме.
С 25 июля на тепломагистрали № 3 от Саратовской ГРЭС, расположенной под улицами Чернышевского, Провиантская, Вольская, Рабочая, 53-я Стрелковая дивизия, Белоглинская, Бахметьевская, Симбирцева, Новоузенская, Рахова, Ульяновская, Мичурина, Пугачевская, Астраханская, 2-я Садовая, Б. Садовая, Хользунова, Ст. Разина, Станционная, Беляева, Детский проезд (с 1-3) были проведены гидравлические испытания, которые указали на 31 проблемное место на трубопроводе. Поврежденные участки были выведены в ремонт. Испытания должны были закончиться 8 августа, но по согласованию с администрацией МО «Город Саратов» энергокомпания была вынуждена увеличить сроки проверки из-за внеплановых дополнительных объемов ремонта до 12 августа, - сообщает пресс-служба компании.