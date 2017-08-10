Утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов
Они установлены на период до 1 августа 2018 года.
По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, постановление регламентирует охоту на лося, оленя благородного, оленя пятнистого, косули сибирской и барсука на территории области, а также устанавливает нормы добычи.
На территории охотничьих угодий в текущем сезоне будет добыто 227 лосей, из них 8 особей до года, 93 благородных и 78 пятнистых оленей, 772 косули сибирской и 25 барсуков.
Всего на территории области по данным зимнего маршрутного учета обитает более 4000 особей лося, 1515 оленей благородных и 1892 – пятнистых, почти 14000 косуль сибирских и 3167 барсуков.
Отмечается, что лимиты добычи не распространяются на охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых территориях федерального значения.
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