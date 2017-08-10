Разведенный во дворе костер стал причиной гибели пенсионерки

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Трагедия произошла сегодня утром на территории Октябрьского района. По информации СУ СКР по Саратовской области, накануне погибшая - женщина 1947 года рождения - разожгла во дворе своего дома, расположенного по 1-му Пироговскому проезду, костер. После этого она на какое-то время зашла в жилое помещение. Предположительно, в это время пламя охватило деревянные постройки во дворе дома, само жилище, а также два соседних домовладения. Местные жители обратились в экстренные службы и сообщили о произошедшем. После тушения огня обнаружены останки тела хозяйки жилища.В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, а также комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.