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В Саратове пройдут соревнования по бокингу

Новости / Спорт
В Саратове пройдут соревнования по бокингу

Девизом спортивного мероприятия, которое состоится 13 августа, станет «Будущее без терроризма, терроризм без будущего».

По информации организаторов, в состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены из Саратова, Энгельса, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова и других регионов России, а также из Эстонии и Белоруссии.

Соревнования пройдут с 9.00 до 18.00 на площадке около ФОК «Звездный» по традиционным дисциплинам: бокинг-фристайл, прыжок в высоту через планку и акро-высота в следующих возрастных категориях: средняя (от 14 до 20 лет) и старшая (от 21 года и выше).

Также будут проведены соревнования по прыжку в высоту через планку и тройному прыжку в любительской категории для бокеров от 14 лет. Любительская категория предполагает соревнования по упрощенным правилам и доступна для всех.

Фото http://izhevsk.ru