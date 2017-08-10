В Саратове пройдут соревнования по бокингу

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По информации организаторов, в состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены из Саратова, Энгельса, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова и других регионов России, а также из Эстонии и Белоруссии.Соревнования пройдут с 9.00 до 18.00 на площадке около ФОК «Звездный» по традиционным дисциплинам: бокинг-фристайл, прыжок в высоту через планку и акро-высота в следующих возрастных категориях: средняя (от 14 до 20 лет) и старшая (от 21 года и выше).Также будут проведены соревнования по прыжку в высоту через планку и тройному прыжку в любительской категории для бокеров от 14 лет. Любительская категория предполагает соревнования по упрощенным правилам и доступна для всех.Фото http://izhevsk.ru