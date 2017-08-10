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Из-за работ энергетиков возможны перебои в подаче горячей воды на Зарубина

Новости / Новости ЖКХ
Из-за работ энергетиков возможны перебои в подаче горячей воды на Зарубина


Сегодня специалисты Саратовского филиала "Т Плюс" проводят технологические работы на тепломагистрали по улице Зарубина.

Компания продолжает реконструкцию тепломагистрали по ул. Зарубина на участке между ул. Рахова и ул. Чапаева. Сегодня с 8.00 до 21.00 пройдут работы по технологическим переключениям на объектах теплосетевого комплекса в данной части города. В течение дня специалисты энергокомпании и подрядной организации ООО «СК «Вектор» установят заглушки на участке коммуникаций, который выводится в ремонт, отсекут его от общей системы.

Абонентов предупреждают, что процесс производства переключений может сопровождаться снижением параметров гидравлического режима в части горячего водоснабжения.

Фото http://ubr.ua