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На ряде поездов можно доехать до курортных городов с существенной скидкой

Новости
На ряде поездов можно доехать до курортных городов с существенной скидкой


АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") предлагает пассажирам воспользоваться акцией "Бархатный сезон-2017" на проезд в купейных и плацкартных вагонах при заблаговременной покупке билетов.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в акции участвуют свыше 40 поездов, курсирующих из различных городов страны из/в Адлер, Анапу и Новороссийск, в числе которых поезда круглогодичного и сезонного обращения. Даты поездок по акции – с 1 октября по 16 декабря 2017 года.

Проездные документы по специальному тарифу можно оформить с даты начала продажи до 30 дней до отправления поезда. Тариф применяется при оформлении проездных документов по полному маршруту (от станции отправления поезда до конечной станции маршрута следования поезда). Плата за пользование комплектом постельного белья и стоимость комплекса услуг (при условии совершения поездки в вагонах повышенной комфортности) взимается в полном объеме.

Цена билета в купе по специальному тарифу установлена из расчета 1 рубль за 1 км. Например, стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда № 12 Москва – Анапа составит 2 333 рубля (с учетом стоимости комплекса сервисных услуг), в купе скорого поезда № 14 Саратов – Адлер – 1499 рублей (с учетом платы за пользование комплектом постельного белья), в купе пассажирского поезда № 339 Нижний Новогород – Новороссийск – 2382 рубля (с учетом платы за пользование комплектом постельного белья).

Пассажиры плацкартных вагонов в рамках акции смогут оформить билеты со скидкой 40%. При покупке билета не позднее чем за 30 суток до даты отправления скидка применяется к проезду на всех полках плацкартных вагонов, при покупке за 29 суток и менее скидка действует для мест, расположенных в конце вагона, №№ 33-37 и для верхних боковых полок №№ 38-54.

Кроме того, на проезд в плацкартных вагонах поездов, не включенных в акцию "Бархатный сезон-2017", действует скидка 40% при оформлении билетов на места №№ 33-37 и на верхние боковые полки №№ 38-54. Даты поездок - с 25 сентября по 16 декабря.

Фото http://spsyur.ru