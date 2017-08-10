В Москве начались Дни Саратовской области
В мероприятиях принимает участие врио губернатора Валерий Радаев.
По информации пресс-службы губернатора, сегодня глава региона и делегация области возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В дальнейшей программе – открытие фотовыставки Саратовской области на Старом Арбате, встреча с Мэром г. Москвы Сергеем Собяниным. Также Валерий Радаев планирует ознакомиться с территориями Москвы, преобразованными в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В вечерней части программы – гала-концерт с участием творческих коллективов и исполнителей нашего, который пройдет в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня».
Дни Саратовской области продлятся 10 и 11 августа.
Фото http://delovoysaratov.ru