В придорожных кафе около Красноармейска обнаружено сомнительное мясо

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Как сообщили в ведомстве, проведению проверок предшествовала информация, поступившая от комитета охотничьего хозяйства и рыболовства о том, что на территории Красноармейского района организуются браконьерские охоты, а мясо диких животных, возможно, реализуется в придорожных кафе.Сообщается, что в ходе проверок в пищеблоках обнаружено мясо свинина, говядина, баранина, на которое ветеринарные сопроводительные документы не представлены.Принято решение о наложении ареста и помещение на изолированное хранение под ответственность владельцев. Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований, в том числе на наличие генома вируса АЧС в свинине.Кроме того, в холодильнике в одном из подсобных помещений кафе был обнаружен кусок мяса, по внешним признакам схожим с мясом дикого животного. Для определения видовой принадлежности проба будет направлена в ФГБУ ВГНКИ г. Москва.За выявленные нарушения в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях.