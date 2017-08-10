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В придорожных кафе около Красноармейска обнаружено сомнительное мясо

Новости


Нарушения выявили специалисты регионального управления Россельхознадзора в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных 8 августа.

Как сообщили в ведомстве, проведению проверок предшествовала информация, поступившая от комитета охотничьего хозяйства и рыболовства о том, что на территории Красноармейского района организуются браконьерские охоты, а мясо диких животных, возможно, реализуется в придорожных кафе.

Сообщается, что в ходе проверок в пищеблоках обнаружено мясо свинина, говядина, баранина, на которое ветеринарные сопроводительные документы не представлены.

Принято решение о наложении ареста и помещение на изолированное хранение под ответственность владельцев. Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований, в том числе на наличие генома вируса АЧС в свинине.

Кроме того, в холодильнике в одном из подсобных помещений кафе был обнаружен кусок мяса, по внешним признакам схожим с мясом дикого животного. Для определения видовой принадлежности проба будет направлена в ФГБУ ВГНКИ г. Москва.

За выявленные нарушения в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях.