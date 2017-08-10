Шестеро подростков осуждены за серию краж

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Перед сужом предстали шестеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет (на сегодняшний день один из злоумышленников достиг совершеннолетия). По информации СУ СКР по Саратовской области, в зависимости от роли каждого из них они признаны виновными в нескольких кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба гражданину.По данным следствия, в период с мая по сентябрь 2016 года осужденные проникали как в жилой дом, так и в нежилые помещения, расположенные на территории Кировского и Волжского районов города Саратова, откуда похитили денежные средства, а также строительные инструменты и материалы на общую сумму свыше 102 тысяч рублей. Похищенное имущество подростки продавали, а полученные денежные средства тратили на личные нужды.В сентябре 2016 года во время совершения последней кражи один из воров выронил на месте происшествия свой студенческий билет, который впоследствии обнаружил потерпевший и передал его сотрудникам органов внутренних дел. Указанное позволило в кратчайшие сроки установить личности злоумышленников и место их нахождения.В ходе следствия причиненный ущерб возмещен в полном объеме.- В ходе судебного разбирательства уголовное преследование в отношении двоих подсудимых прекращено ввиду назначения судебного штрафа в размере 5 000 и 10 000 рублей соответственно, 16-летнему злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год 3 месяца с испытательным сроком 1 год, его ровеснику – в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, 15-летнему подельнику – в виде штрафа в сумме 50 000 рублей, 17-летнему (на сегодняшний день – 18-летнему) злоумышленнику – в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, - сообщили в следственном управлении.