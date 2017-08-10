В Саратовской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

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По информации областного методического киновидеоцентра, муниципальные учреждения культуры предложили для просмотра кинолент как центральные площади районных поселков, так и закрытые площадки кинотеатров и Домов кино. Ожидается, что в ночь с 27 на 28 августа их посетят более 18 тысяч человек.Так, жители Татищева увидят кинокартины на Центральной площади р.п. Татищево, в районном поселке Озинки показ состоится в районном Доме культуры, в Балакове возможность увидеть отечественные ленты будет в Городском центре искусств. Полный список площадок проведения в 2017 году всероссийской акции «Ночь кино» в муниципальных районах Саратовской области размещен на сайте киновидеоцентра здесь.В Саратове будут работать две открытые площадки на пешеходной зоне по улице Волжская и в сквере Дружбы народов (Заводской район).На пешеходной зоне по улице Волжская областной киновидеоцентр предлагает жителям и гостям Саратова посмотреть полнометражный мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» (реж. А. Цицилин), художественные фильмы «Время первых» (реж. Д. Киселев) и «Кухня. Последняя битва» (реж. А. Федотов). Начало мероприятия - в 20:00, завершится показ в 02:00 28 августа.Фото http://www.kinobusiness.com