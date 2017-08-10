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В Саратовской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

Новости / Культура
В Саратовской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

Показы фильмов состоятся на 33 площадках.

По информации областного методического киновидеоцентра, муниципальные учреждения культуры предложили для просмотра кинолент как центральные площади районных поселков, так и закрытые площадки кинотеатров и Домов кино. Ожидается, что в ночь с 27 на 28 августа их посетят более 18 тысяч человек.

Так, жители Татищева увидят кинокартины на Центральной площади р.п. Татищево, в районном поселке Озинки показ состоится в районном Доме культуры, в Балакове возможность увидеть отечественные ленты будет в Городском центре искусств. Полный список площадок проведения в 2017 году всероссийской акции «Ночь кино» в муниципальных районах Саратовской области размещен на сайте киновидеоцентра здесь.

В Саратове будут работать две открытые площадки на пешеходной зоне по улице Волжская и в сквере Дружбы народов (Заводской район).

На пешеходной зоне по улице Волжская областной киновидеоцентр предлагает жителям и гостям Саратова посмотреть полнометражный мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» (реж. А. Цицилин), художественные фильмы «Время первых» (реж. Д. Киселев) и «Кухня. Последняя битва» (реж. А. Федотов). Начало мероприятия - в 20:00, завершится показ в 02:00 28 августа.

Фото http://www.kinobusiness.com