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Полицейские помогли жительнице Ртищева найти пропавшего сына-первоклассника

Новости


Инцидент произошел 8 августа.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, к полицейским обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что потеряла своего 8-летнего сына. Мальчик катался на велосипеде в Городском парке. В какой-то момент женщина заметила, что ребенок пропал. На поиски незамедлительно был поднят личный состав Межмуниципального отдела МВД.

Благодаря слаженным действиям сотрудников ППС школьника быстро нашли. Оказалось, мальчик играл с друзьями в одном из соседних дворов на улице Красной.