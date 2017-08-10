Полицейские помогли жительнице Ртищева найти пропавшего сына-первоклассника
Инцидент произошел 8 августа.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, к полицейским обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что потеряла своего 8-летнего сына. Мальчик катался на велосипеде в Городском парке. В какой-то момент женщина заметила, что ребенок пропал. На поиски незамедлительно был поднят личный состав Межмуниципального отдела МВД.
Благодаря слаженным действиям сотрудников ППС школьника быстро нашли. Оказалось, мальчик играл с друзьями в одном из соседних дворов на улице Красной.