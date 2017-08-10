В Детском парке прошел «Котодень»

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По информации администрации Фрунзенского района, мероприятие проходило на нескольких открытых площадках. Так, у фонтана «Детство» состоялась большая концертная программа с участием творческих коллективов Детско-юношеского центра Фрунзенского района. Кроме того, все поклонники этих животных могли пообщаться с котами и кошками, посетить творческую мастерскую, поучаствовать в мастер-классах по оригами, сфотографироваться с необычными арт-объектами, сделать аквагрим и примерить на себя образ любого представителя семейства кошачьих.В «Котодень» зеленые аллеи парка были украшены работами художников. Юные авторы - ученики изостудии «Художник» (ДЮЦ Фрунзенского района Саратова) представили свои картины и рассказали о них. А саратовский художник Даниэль Венекарт познакомил публику с необычным котом - мистером Кнокисом и его историей. В частности, он рассказал, что этот герой живет в сказочном мире, полном странностей и загадочных событий.Также в этот день все желающие могли стать участниками открытого выставочного проекта, посвященного сразу двум праздникам – Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа, и Всемирному дню фотографии, который празднуется 19 августа. Главных «героев» праздника представили как профессиональные фотографы, так и любители. Выразить свою симпатию понравившейся работе можно было с помощью канцелярских скрепок. По итогам открытого голосования были определены победители. Также участники были отмечены в нескольких номинациях: «ГлаМУРный кот», «Котомодель», «ХВОСТун 2017» и т.д. Победителей, призеров и номинантов наградили дипломами и вручили подарки.