Валерий Радаев выступил с инициативой наладить выпуск скоростных судов в Балакове
Эту идею глава региона озвучил при посещении Балаковского судостроительно-судоремонтного завода.
Как отмечает пресс-служба губернатора, в области отмечается высокий запрос со стороны населения и гостей региона на отдых на Волге. Для организации отдыха, создания комфортных условий, обеспечения безопасности необходимо техническое обновление и оснащение пассажирского флота современными скоростными судами.
В целом сложившаяся ситуация требует принятия мер, направленных на обновление речного судоходного флота. Загрузка производственных площадок Балаковского завода, на котором за последние годы удалось возродить производство и освоить строительство судов класса «река-море», позволит решить вопрос обеспечения флота высокоэкономичными суднами нового поколения.
- Вы сохранили сильный коллектив, имеете заказы на будущее, - отметил Валерий Радаев на встрече с трудовым коллективом. - Раньше по Волге от Саратова по всей области и в другие регионы ходили скоростные теплоходы. В 90-е годы они исчезли. Мы имеем 420 км Волги на территории региона, но пассажирского сообщения практически нет. А мы поставили задачу - привлечь 1 млн. туристов в год. Сегодня мы стараемся закупить такие теплоходы для туристических возможностей, но все они имеют значительную степень износа. В ближайшее время я хочу обратиться за поддержкой к Президенту по вопросу строительства таких современных судов на вашем заводе. Существующие модели таких теплоходов достаточно дорогие. Я обращаюсь к вашему конструкторскому бюро - разработать собственный проект скоростного теплохода. Вы создаете огромные сухогрузы, надеюсь и проект такого судна будет вам по плечу.