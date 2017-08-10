Валерий Радаев выступил с инициативой наладить выпуск скоростных судов в Балакове

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Как отмечает пресс-служба губернатора, в области отмечается высокий запрос со стороны населения и гостей региона на отдых на Волге. Для организации отдыха, создания комфортных условий, обеспечения безопасности необходимо техническое обновление и оснащение пассажирского флота современными скоростными судами.В целом сложившаяся ситуация требует принятия мер, направленных на обновление речного судоходного флота. Загрузка производственных площадок Балаковского завода, на котором за последние годы удалось возродить производство и освоить строительство судов класса «река-море», позволит решить вопрос обеспечения флота высокоэкономичными суднами нового поколения.- Вы сохранили сильный коллектив, имеете заказы на будущее, - отметил Валерий Радаев на встрече с трудовым коллективом. - Раньше по Волге от Саратова по всей области и в другие регионы ходили скоростные теплоходы. В 90-е годы они исчезли. Мы имеем 420 км Волги на территории региона, но пассажирского сообщения практически нет. А мы поставили задачу - привлечь 1 млн. туристов в год. Сегодня мы стараемся закупить такие теплоходы для туристических возможностей, но все они имеют значительную степень износа. В ближайшее время я хочу обратиться за поддержкой к Президенту по вопросу строительства таких современных судов на вашем заводе. Существующие модели таких теплоходов достаточно дорогие. Я обращаюсь к вашему конструкторскому бюро - разработать собственный проект скоростного теплохода. Вы создаете огромные сухогрузы, надеюсь и проект такого судна будет вам по плечу.