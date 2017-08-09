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Еще в двух районах намолочено более 100 тысяч тонн зерна

Новости / АПК
Еще в двух районах намолочено более 100 тысяч тонн зерна


Заветный рубеж преодолели хлеборобы Перелюбского и Питерского районов.

Хозяйства области продолжают уборку зерновых культур. При средней урожайности 33,2 ц/га намолочено 2 млн 572 тыс. тонн.

По информации регионального минсельхоза, более 100 тысяч тонн намолочено в хозяйствах Ершовского (валовой сбор зерна в районе 172 тыс. тонн), Краснокутского (145 тыс. тонн), Самойловского (141тыс. тонн), Калининского (137 тыс. тонн), Балашовского (134 тыс. тонн), Перелюбского (113 тыс. тонн), Дергачевского (110 тыс. тонн), Питерского (100 тыс. тонн) районов.

По урожайности лидируют Балашовский (урожайность зерновых 52,2 ц/га), Ртищевский (44,5 ц/га), Турковский (42,5 ц/га) и Советский (41,8 ц/га) районы.