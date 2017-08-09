Родители смогут пожаловаться на поборы в школе
В комитете по образованию администрации Саратова открыта специальная "горячая линия".
Обратиться к специалистам за интересующей информацией, выяснить, законны ли сборы денег, например, на дополнительные услуги, на нужды класса или группы в детском саду, ремонт инвентаря можно по телефону 29-65-19.
- Родителям, столкнувшимся со случаями принудительного сбора денег в школах, лагерях, подростковых клубах и детских садах, следует незамедлительно сообщить об этом по "горячей линии", - рекомендуют в комитете. - Кроме того, можно направить письменное обращение на имя председателя комитета по образованию либо придти к нему на личный прием.
Фото http://new.prpc.ru