Железнодорожники проведут в Саратове «День пассажира»
Мероприятие пройдет 10 августа на железнодорожном вокзале Саратов-1.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в кассовом зале дальнего следования на первом этаже с 10:00 до 11:00 руководители подразделений пассажирского комплекса, осуществляющих свою деятельность в границах Приволжской железной дороги, ответят на вопросы пассажиров и жителей города.
Каждый желающий в формате живого диалога сможет задать интересующий вопрос об организации пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщении, высказать свои предложения по улучшению организации работы пассажирского комплекса, организации работы касс по продаже проездных документов, обустройстве железнодорожных вокзалов.
На мероприятие приглашают всех желающих. Свои вопросы, отзывы и предложения можно также оставить в кассах по продаже билетов на поезда дальнего следования.
Фото http://icooler.ru