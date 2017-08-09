В Саратове арестовали мужчину, убившего приятеля
В Саратове заключен под стражу 37-летний мужчина, обвиняемый в убийстве.
По версии следствия, 5 августа в квартиру дома на улице Куприянова города Саратова по месту проживания 34-летнего потерпевшего пришел обвиняемый, с которым они вместе стали распивать спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт из-за того, что гость припомнил хозяину кражу телефона. В ходе ссоры гость ударил потерпевшего ножом в шею. От полученного ранения последний скончался на месте, а злоумышленник, похитив телевизор, с места происшествия скрылся.
На следующий день тело мужчины обнаружил его брат, о чем сообщил в правоохранительные органы, и в кратчайшие сроки 37-летний мужчина был задержан.
В настоящее время он дал признательные показания.
Расследование уголовного дела продолжается.