В благотворительном забеге "Достигая цели!" в Саратове приняли участие около 800 человек
5 августа в Саратове состоялся благотворительный забег "Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России. В церемонии открытия приняли участие начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, глава администрации МО "Город Саратов" Валерий Сараев.
Организаторами благотворительного забега стали ОАО "РЖД" в лице Приволжской железной дороги и благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". Средства от сбора регистрационных взносов направят на лечение тяжелобольных детей из Саратова и Саратовской области.
Старт забегу был дан на Театральной площади. Первыми на дистанцию 500 метров вышли дети. Затем стартовали взрослые на дистанциях 1520 и 5000 метров. Участие в забеге приняли около 800 человек, включая работников железной дороги и членов их семей. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории получили призы. А всем финишировавшим были вручены памятные сувениры. Каждый участник может найти именной сертификат забега на сайте https://russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2017 в разделе "Результаты".
Для гостей мероприятия, которые пришли поддержать бегунов, была предусмотрена развлекательная программа с различными спортивными зонами.
Отметим, что благотворительный забег "Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России проходит 5 и 6 августа в разных регионах России.
В этом году спортивный праздник поддержали все подразделения ОАО "РЖД". В Москве забег пройдет 6 августа в Парке Победы на Поклонной горе, в Санкт-Петербурге – в Приморском парке Победы. Также в мероприятии участвуют Петрозаводск, Мурманск, Саратов, Ярославль, Ростов-на-Дону, Воронеж, Бологое и другие города.
Победители благотворительного забега "Достигая цели" в Саратове среди мужчин и женщин:
Дистанция 500 метров:
- Соловьев Михаил
- Вобликова Александра
Дистанция 1520 метров:
- Пугачев Андрей
- Разборова Екатерина
Дистанция 5000 метров:
- Старостин Роман
- Белоусова Кристина
Организаторами благотворительного забега стали ОАО "РЖД" в лице Приволжской железной дороги и благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". Средства от сбора регистрационных взносов направят на лечение тяжелобольных детей из Саратова и Саратовской области.
Старт забегу был дан на Театральной площади. Первыми на дистанцию 500 метров вышли дети. Затем стартовали взрослые на дистанциях 1520 и 5000 метров. Участие в забеге приняли около 800 человек, включая работников железной дороги и членов их семей. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории получили призы. А всем финишировавшим были вручены памятные сувениры. Каждый участник может найти именной сертификат забега на сайте https://russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2017 в разделе "Результаты".
Для гостей мероприятия, которые пришли поддержать бегунов, была предусмотрена развлекательная программа с различными спортивными зонами.
Отметим, что благотворительный забег "Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России проходит 5 и 6 августа в разных регионах России.
В этом году спортивный праздник поддержали все подразделения ОАО "РЖД". В Москве забег пройдет 6 августа в Парке Победы на Поклонной горе, в Санкт-Петербурге – в Приморском парке Победы. Также в мероприятии участвуют Петрозаводск, Мурманск, Саратов, Ярославль, Ростов-на-Дону, Воронеж, Бологое и другие города.
Победители благотворительного забега "Достигая цели" в Саратове среди мужчин и женщин:
Дистанция 500 метров:
- Соловьев Михаил
- Вобликова Александра
Дистанция 1520 метров:
- Пугачев Андрей
- Разборова Екатерина
Дистанция 5000 метров:
- Старостин Роман
- Белоусова Кристина