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Саратов принял участников масштабного автопробега ДОСААФ

Новости
Саратов принял участников масштабного автопробега ДОСААФ


Пробег организован в честь 90-летия всероссийской организации.

Саратовская область приняла участников Комплексного международного комбинированного пробега «С Востока на Запад России - с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее». В торжественном митинге, который прошел в Парке Победы на Соколовой горе, приняли участие министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин, председатель Саратовского регионального отделения ДОСААФ России Сергей Щукин, директор историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук, участники автопробега, руководители отделений ДОСААФ Пензенской, Волгоградской и Самарской областей, представители саратовского казачества, военно-патриотических общественных организаций, кадеты, военнослужащие Саратовского гарнизона.

В ходе митинга состоялась торжественная церемония передачи символов автопробега представителями Самарской области саратовцам. В их числе – штандарт автопробега, икона Божией матери, а также земля из памятных мест России, через которые уже прошли участники пробега. Представители Саратовской области, в свою очередь, вручили гостям капсулу с землей мемориального комплекса «Журавли» - в память о саратовцах, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Торжественную передачу осуществил ветеран Великой Отечественной войны, главный редактор Книги Памяти Саратовской области Георгий Фролов. Он же подарил участникам автопробега 33-й том Книги Памяти.

Участники митинга почтили память соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному огню.