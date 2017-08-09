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Название плавучего фонтана выберут из пяти вариантов

Новости
Название плавучего фонтана выберут из пяти вариантов


Завершить работы по установке сооружения планируется к 1 сентября.

По предложению врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева идет голосование по выбору названия нового плавучего светомузыкального фонтана, который установят в акватории Волги у Набережной Космонавтов.

Желающие могли выбрать один из 11 вариантов ответов либо предложить собственный.

По итогам опроса больше всего голосов было отдано за «Волжский цветок» и «Волжскую симфонию». Вместе с тем, наиболее частым из самостоятельно предлагаемых вариантов ответа стало «Сердце Волги». Поэтому было решено добавить это название в финальный список, в который вошли пять самых популярных названий.

Голосование продлится до конца августа. Опрос доступен по ссылке http://www.saratovmer.ru/news/2017/08/08/49279.html.

Плавучий светомузыкальный фонтан будет размещен на понтоне в акватории Волги в створе ул. Некрасова. Завершить работы по его установке планируется до 1 сентября. Сооружение станет подарком горожанам к Дню города.