Саратовская область получит федеральную субсидию на поддержку региональных систем инклюзивного профобразования инвалидов
В этом году в рамках подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» бюджету Саратовской области будет выделена субсидия из федерального бюджета в размере 2795,3 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Базовая профессиональная образовательная организация, на которую будет выделена субсидия, создана на базе Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания.
Средства субсидии будут направлены на повышение квалификации, переподготовку и проведение стажировки педагогических кадров; а также на оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной деятельности для инвалидов по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.