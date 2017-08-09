Команда "СГАУ-Саратов" одержала победу над краснодарским "Скифом"
В понедельник в Астрахани на площадке во дворце спорта "Спартак" команда "СГАУ-Саратов" встретилась с гандболистами краснодарского "СКИФа".
"С первых минут матча инициативой завладели южане и смогли сделать отрыв в 2 мяча, но жёлто-зелёные смогли быстро восстановить паритет и на 22 минуте отрыв наших гандболистов составлял уже 3 мяча. Однако краснодарцы увереннее провели последние 5 минут первой половины встречи, выиграв отрезок со счетом 5:1. Итог первого тайма 17:18 в пользу "СКИФа".
В перерыве матча в раздевалке "СГАУ-Саратов" состоялся серьёзный разбор полётов и на второй тайм вышла уже другая команда. Уверенная игра в защите и высокий процент реализации бросков позволил выиграть второй тайм с разгромным счётом 23:12. Итоговая победа 40:30", - сообщает пресс-служба саратовского клуба.